В Приднестровье, в Рыбнице, появился дом-убийца. По его вине погибла немецкая овчарка.
14-летняя девочка вывела питомца на прогулку. Собака коснулась водосточной трубы, которая оказалась под напряжением и ее убило током. По счастливой случайности подросток не пострадал.
На место ЧП вызвали специалистов. Электрики обследовали дом и пришли к выводу, что всему виной люстра, которая висит в одной из квартир. По пока непонятным причинам, в одном из положений выключателя люстры все металлические конструкции на доме находятся под напряжением.
Причинно-следственные связи между люстрой, водосточной трубой и гибелью собаки установят специалисты, сообщает kp.md ссылаясь на ТГ-канал Приднестровец.