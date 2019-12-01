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Овчарка приняла страшную смерть на себя, спасая 14-летнюю девочку

Овчарка приняла страшную смерть на себя, спасая 14-летнюю девочку

В Приднестровье, в Рыбнице, появился дом-убийца. По его вине погибла немецкая овчарка.

14-летняя девочка вывела питомца на прогулку. Собака коснулась водосточной трубы, которая оказалась под напряжением и ее убило током. По счастливой случайности подросток не пострадал.

На место ЧП вызвали специалистов. Электрики обследовали дом и пришли к выводу, что всему виной люстра, которая висит в одной из квартир. По пока непонятным причинам, в одном из положений выключателя люстры все металлические конструкции на доме находятся под напряжением.

Причинно-следственные связи между люстрой, водосточной трубой и гибелью собаки установят специалисты, сообщает kp.md ссылаясь на ТГ-канал Приднестровец.

kp.md
  • Вчера, 17:08
  • DTV
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