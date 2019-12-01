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Time составил свой список величайших устройств уходящего десятилетия

Time составил свой список величайших устройств уходящего десятилетия

Журнал Time опубликовал свой список из 10 величайших гаджетов уходящего десятилетия.

В редакции сказали, что это самые важные устройства, оказавшие наибольшее влияние. В отличие от Verge, представившего список из ста позиций, первое место Time отдал Apple iPad, а не iPhone 4S, передает 360tv.ru

В топ-10 вошла консоль Nintendo Switch, так как в Time уверены — это устройство, «возможно самый большой вклад Nintendo в игровую индустрию» из-за своей портативности, вдохновленной смартфонами, и растущей библиотекой блокбастеров от Nintendo.

В списке оказался и Xbox Adaptive Controller — контроллер для людей с инвалидностью, выпущенный в 2018 году. По мнению издания, девайс открывает доступ к играм для тех людей, «которых индустрия долго игнорировала».

Как сообщалось ранее, портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие. Редакторы спорили почти по каждой позиции, но насчет первой позиции все оказались единодушны — ее занял iPhone 4S.

360tv.ru
  • Вчера, 11:36
  • DTV
  • Просмотров: 31
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