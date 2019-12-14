Во Дворце Республики прошла первая профориентационная конференция по IT-специальностям для старшеклассников. Организаторами выступили Ассоциация IТ-компаний, Агентство по инвестициям и развитию, а также фонд развития информационных технологий в Приднестровье «БИТ».
На конференцию приехали 800 участников со всего Приднестровья, а также из Гагаузии и Молдовы. Среди них – школьники, их родители и педагоги. По словам организаторов, главная задача конференции – это популяризация IT-направления, передает novostipmr.com.
«Наша задача - привлечь как можно больше умных, перспективных ребят в эту сферу. Во всём мире это направление самое перспективное, количество занятых в данной отрасли увеличивается в геометрической прогрессии. Но в нашей республике сфера IT только начинает развиваться», - рассказала исполнительный директор IT-ассоциации Олеся Лунгу.
Она отметила, что сейчас без IT прожить невозможно, потому что всё цифровизуется. По её мнению, если мы не адаптируемся к новому цифровому укладу, то рискуем остаться на обочине современной жизни.
Участники конференции с интересом изучали каждую площадку в холле Дворца Республики. Там можно было самому собрать системный блок компьютера, посмотреть экспонаты музея вычислительной техники и даже окунуться в виртуальную реальность с помощью специальных очков.
Важность привлечения детей к IT-сфере подтвердил спикер конференции, директор компании «Интерактив ценр» Александр Кузнецов. Он считает, что современные дети – это поколением «Z», которое родилось и растёт с мобильным телефоном в руке.
«Я сам не айтишник, но как отец 9-летнего ребёнка однажды стал понимать, что если сейчас своему ребёнку не дать возможности соприкоснуться с этими технологиями, через 8 лет у него не будет возможности принять осознанное решение, куда пойти учиться и в какой сфере работать. Поэтому сейчас очень важно детям показать, что такое возможности IT», - поделился Александр Кузнецов.
Кроме приднестровских спикеров, выступили и российские. Один из них - координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлёв. Он рассказал о российских образовательных платформах, которые позволяют человеку в любой точке мира получать высококачественное образование на русском языке, в том числе и в сфере IT.
«Есть такой проект, как российская электронная школа. Любой приднестровский школьник, учитель или родитель может к ней подключиться и наравне с россиянами поучаствовать в образовательных программах, которые предоставляет РФ», - рассказал Николай Журавлёв.
Главное, как отмечали выступающие, быть айтишником, и зарабатывать этим можно, никуда не уезжая из Приднестровья.
Один из таких примеров – компания Александра Кузнецова, работающая в нашей республике. Сегодня он выступил с докладом «Делай то, что любишь, там, где ты есть». Александр Кузнецов рассказал, что так же звучит социальный слоган его компании, в которой работают 160 человек. На фирме есть ряд социальных проектов, которые направлены на то, чтобы молодёжь оставалась на родине.
«Сейчас развивается концепция плоского мира, которая говорит: неважно, где ты находишься, определись с любимым делом, которым ты хотел бы заниматься, стань классным экспертом. Поэтому можно оставаться в Приднестровье со своей семьёй и зарабатывать деньги. Можно работать на трансграничные рынки: находиться здесь и работать, например, на Mail.ru, Сбербанк России, ВТБ и другие», - рассказал Александр Кузнецов.
Приднестровская компания DexTechnology именно так и делает. Её директор Иван Гель отметил, что, работая в Приднестровье, фирма выходит на мировой рынок. Сегодня для ребят они подготовили площадку, где каждый мог ознакомиться с их работой.
«Компания Dex – это IT-компания номер один в Приднестровье. Мы разрабатываем мобильные приложения и веб-сервисы для среднего и крупного бизнеса. В конце ноября компания участвовала в самом большом digital-конкурсе Tagline Awards. Разработанное нами приложение Big3 для американской баскетбольной лиги заняло второе место в мобильных приложениях для западного рынка», - сказал Иван Гель.
По его словам, в феврале пройдёт конференция D-DAY 2, на которой выступят спикеры в том числе из таких известных компаний, как Microsoft и «Яндекс». Говорить будут об искусственном интеллекте, компьютерной реальности и других темах из IT-сферы. В июле этого года прошла подобная конференция.