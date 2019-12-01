Более 80 производителей с обоих берегов Днестра и представители крупнейших торговых сетей Молдовы вступили в диалог и наладили партнерские отношения в рамках Торгового форума, организованного проектом «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемого Швецией и внедряемого ПРООН.
В первой части мероприятия участники обсудили такие темы, как тенденции в розничной торговле и условия доступа к молдавским розничным сетям. Несколько представителей молдавских розничных компаний представили историю развития своих сетей, требования к техническому сотрудничеству, условия оплаты и другую полезную для производителей информацию. В ходе этих сессий участники форума ознакомились с крупными изменениями в розничной торговле и ключевыми тенденциями, которые будут развиваться в ближайшие годы, а также с инновационными инструментами, которые могут быть применены производителями для завоевания местного рынка.
Оксана Паереле, координатор программ посольства Швеции в Молдове, отметила в начале форума: «Экономическое развитие является одним из приоритетов помощи Швеции в области развития в Республике Молдова, в том числе путем развития возможностей компаний с обоих берегов Днестра экспортировать свою продукцию на рынок Европейского Союза. Потенциал экономического развития должен быть использован не только в Кишиневе, но и в регионах. Рост торговли также будет стимулироваться за счет обеспечения климата сотрудничества между производителями с обоих берегов Днестра, создавая таким образом возможности трудоустройства с хорошими доходами для всех жителей Республики Молдова».
Торговый форум является частью мероприятий, поддерживаемых Швецией и ПРООН в рамках проекта AdTrade, которые направлены на повышение конкурентоспособности предприятий на обоих берегах Днестра и содействие их сотрудничеству в целях увеличения экспорта и диверсификации рынка. «Организуя этот форум, мы стремились облегчить сотрудничество между партнерами, в том числе путем информирования производителей о требованиях сети к поставляемой продукции и условиях работы по контрактам. Наша цель – увеличить присутствие местной продукции на полках молдавских магазинов. Подобные инициативы дают производителям по обе стороны Днестра шанс поработать друг с другом и изыскать новые возможности для развития бизнеса,тем самым способствуя созданию новых рабочих мест», – утверждает Максим Катаранчук, руководитель проекта ПРООН/AdTrade.
Во второй части мероприятия прошли сессии в формате В2. В для общения корпоративных участников, во время которых производители с обоих берегов реки Днестр получили возможность представить свои торговые предложения и договориться о сотрудничестве с компаниями розничной торговли и с другими производителями.
Для Валерия Продиуса из Тирасполя форум стал прекрасной возможностью для налаживания новых партнерских связей с производителями с правого берега: «Компания, которую я представляю, производит спирулину в виде замороженной пасты, очень полезный для здоровья, но малоизвестный и мало используемый в Республике Молдова продукт. На форуме мы договорились с несколькими хлебопекарными предприятиями о совместном запуске инновационного для нашего рынка продукта – хлеба, обогащенного спирулиной».
Анжела Соболь из села Вэрвэреука Флорештского района уже несколько лет производит безглютеновые хлопья и продает их через одну из розничных сетей. Но теперь она хочет расширить сбыт своей продукции и продавать ее через несколько торговых сетей в Молдове и за ее пределы. Она утверждает, что производителю трудно убедить торговые компании взять продукт на реализацию, так как у них в широком ассортименте уже представлена импортная продукция, что, безусловно, уменьшает возможности для доступа к розничным сетям. Именно поэтому инициатива проекта ПРООН/ AdTrade по организации подобного форума оказалась чрезвычайно полезной: «У меня была возможность напрямую пообщаться и с представителями крупных магазинов, и с другими производителями, рассказать им о своем товаре, лучше понять требования трейдеров и шаги, которые я должна сделать для того, чтобы моя продукция попала на полки и завоевала покупателей».
Участники заявили, что подобные встречи очень полезны и необходимы и выступили с предложением проводить их регулярно в целях налаживания связей между ними.
Проект «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade) предусматривает содействие в налаживании долгосрочных торговых связей между предпринимателями с обоих берегов Днестра, а также в создании атмосферы доверия и сотрудничества в регионе. Эта инициатива стимулирует и поощряет экспорт товаров и услуг из региона путем открытия доступа к возможностям, предоставляемым условиями Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Проект поддерживает развитие и повышение конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и способствует созданию новых компаний, что, косвенно, приведет к улучшению условий жизни населения на обоих берегах Днестра.