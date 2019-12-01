Срок действия визы типа B1 для временных поездок в Соединенные Штаты, которой владел бывший лидер демократов Влад Плахотнюк и по которой он в последний раз посещал США, истек 14 декабря.
Данная виза была выдана ему на его настоящее имя на номер паспорта "AA0000001", выданный властями Республики Молдова, передает point.md ссылаясь на realitatea.md
Несмотря на, что много говорят о том, что он в настоящее время он находится в Соединенных Штатах Америки, согласно веб-странице открытой базы данных иммиграционных органов США, гражданин Республики Молдова Владимир Плахотнюк с паспортом номер «AA0000001» в последний раз находился в США в период 15 и 17 июня, вскоре после отъезда с территории Республики Молдова в связи со сменой власти в стране.
Он въехал и находился на территории США на основании визы типа B1 для временных путешествий, выдаваемой тем, кто желает въехать в Соединенные Штаты по деловым вопросам.
На основании информации из открытой базы данных иммиграционных органов США, можно увидеть, что в течение 2015-2019 гг. Влад Плахотнюк совершил 16 визитов в Соединенные Штаты (въезд и выезд) продолжительностью от одного до пяти дней.
Самый короткий визит состоялся 11 апреля 2015 года, когда Влад Плахотнюк въехал на территорию США и покинул ее в тот же день. Самые продолжительные визиты в пять дней состоялись с 10 по 15 июля 2017 года и со 2 по 7 мая 2019 года.
Это, однако, не означает, что бывший лидер демократов не может находиться в США на основании другого паспорта, выданного властями Молдовы на имя Владислав Новак. Более того недавно в СМИ появились фото экс-политика, автор которых утверждает, что они были сделаны в Майами.
Несколько дней назад Национальный центр по борьбе с коррупцией уведомил Центр международного полицейского сотрудничества, посольства Румынии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства о том, что у Влада Плахотнюка есть еще одно удостоверение личности, выданное на имя Новак Владислав.