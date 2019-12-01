Внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики за одиннадцать месяцев 2019 года составил немногим более 1 млрд. 692 млн. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года внешнеторговый оборот снизился на 3,1%. При этом импорт товаров в Приднестровье сократился на 0,4%, а экспорт из ПМР – на 8%.
Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится немногим около 599 млн., а на импорт почти 1 093 млн. долларов США. Отрицательное сальдо ВЭД ПМР составило немногим более 494 млн. долларов США, передает newspmr.com.
Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР в период январь-ноябрь 2018 года составляло более 450 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями Приднестровья за год увеличилась почти на 10%.
Если оценивать отдельно ноябрьский показатель внешнеторгового оборота, то он снизился на 12% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Это связанно с сокращением импорта – на 11,5% и экспорта – на 13%. В абсолютных величинах это выглядит: экспорт – 97 млн. долларов, импорт – 54 млн. долларов и суммарный товарооборот – 151 млн. долларов США.
Отрицательное сальдо в ноябре 2019 года составило около 42,9 млн. долларов США. В ноябре 2018 года отрицательное сальдо приднестровского товарооборота составляло 47,5 млн. долларов США. Соответственно, отрицательный баланс внешней торговли Приднестровья снизился на 9,6%.