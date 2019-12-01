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Порошенко назвал главным событием своей жизни получение Томоса

Порошенко назвал главным событием своей жизни получение Томоса

Экс-президент Петр Порошенко во время выступления по случаю годовщины создания Православной Церкви Украины сделал ряд громких заявлений в Михайловском Златоверхом соборе, где и проходила литургия, пишет LB.

Порошенко отметил, что объединительный собор трех ветвей украинского православия, который состоялся ровно год назад, и получение Томоса об автокефалии стали главным событием его жизни, передает korrespondent.net

"Когда год назад мы услышали эту новость, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами", - поделился воспоминаниями экс-президент.

По его словам, ПЦУ находится в начале большого пути. А препятствия для становления единой Православной церкви в Украине совершаются и как внутри государства, так и вне государства.

Препятствием внутри страны, по мнению Порошенко, есть то, что власть не может обеспечить выполнение принятого закона о переименовании других церквей.

"Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление. Только что обнародовано, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей - разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится", - отметил он.

Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил Петра Порошенко за его усилия в объединении украинского православия и получении Томоса об автокефалии.

korrespondent.net
  • Сегодня, 08:59
  • DTV
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