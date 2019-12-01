Компания «Кинослово» объявила о скором начале работы над фильмом о жизни поэта Александра Сергеевича Пушкина. Создатели будущей картины с рабочим названием «Пророк» обозначили ее жанр как «хип-хоп мюзикл». Продюсер ленты Петр Ануров отметил:
Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, все остальное в фильме будет максимально аутентично: костюмы, декорации, места действия — все будет из пушкинской России. Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей. На экраны фильм выйдет, предположительно, в 2021 году. Имена режиссера и актеров, а также другие подробности новой киноработы пока не сообщаются.