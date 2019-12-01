В блоге сервиса NordPass собрали список часто используемых паролей, которые были обнаружены в массовых утечках данных в 2019 году. Рейтинг составлен из 500 миллионов записей.
В список попали стандартные комбинации из цифр, сочетаний букв, простых слов, популярных женских имен и, конечно, классический вариант — «password». К каждому паролю дописали количество повторений в архиве. Удивляет, насколько популярны обычные последовательности вроде «123456», передает hi-tech.mail.ru.
Так выглядит список самых популярных паролей 2019 года:
12345 — 2,8 миллиона раз 123456 — 2,4 миллиона раз 123456789 — миллион раз test1 — 990 тысяч раз password — 830 тысяч раз 12345678 — 512 тысяч раз zinch — 483 тысячи раз g_czechout — 372 тысячи раз asdf — 359 тысяч раз qwerty — 348 тысяч раз
Полный список можно посмотреть в блоге сервиса NordPass.
Обычно для взлома аккаунтов в интернете злоумышленники используют подбор паролей. В первую очередь они проверяют самые популярные варианты, поэтому если ваш пароль есть в этом списке, лучше его сменить. В пароле должны быть буквы разных регистров, сложные комбинации с дополнительными знаками. Для дополнительной защиты нужно использовать двухфакторную аутентификацию. hi-tech.mail.ru