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В Бендерских школах меняют мебель

В Бендерских школах меняют мебель

Новые, удобные, современные, практичные - именно такие стулья скоро будут во всех бендерских школах. Первую партию уже заказали. Изготовителя мебели выбирали на тендерной комиссии госадминистрации. Претендентов, которые соблюли все условия тендера, было трое. Все они представили образцы школьных стульев.

«Эти 3 образца для объективности выбора были переданы в учреждения народного образования, чтобы педагоги могли посмотреть, оценить и сделать соответствующие выводы», - пояснила Людмила Шеленкова, первый заместитель главы госадминистрации, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры .

И педагоги, и члены комиссии выбрали местного производителя.

Роман Маковей изготавливает мебель уже 8 лет. И почти все это время делает парты, стулья, шкафы, стеллажи для школ и детских садов. Пока госадминистрация заказала пробную партию - около 1000 стульев.

«Преимущество этого стула заключается в том, что он имеет три высоты, регулируется в зависимости от роста ребенка - с первого по одиннадцатый классы. Еще один плюс – использование фанеры по новой технологии со специальным покрытием, которое прессуется под высоким давлением, оно не расслаивается, зацепов не делает, - рассказал в интервью Бендерскому телевидению Роман Маковей, индивидуальный предприниматель.
Готовы новые стулья для младшкеклассников будут уже к концу декабря. А сразу после зимних каникул их получат школьники.

Это только начало проекта по замене школьной мебели в Бендерах. План его реализации уже составлен. Менять мебель в школах будут поэтапно, в течение нескольких лет. Все будет зависеть от финансовых возможностей города.

bendery-ga.org
  • Сегодня, 18:53
  • DTV
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