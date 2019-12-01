Состоялась жеребьевка плей-офф UEFA Youth League. "Шериф" попал на сербскую "Црвену Звезду", сообщает "Молдавский футбол".
Плей-офф состоит из одного матча и состоится 11 или 12 февраля в Тирасполе. Молдавская команда впервые дошла до этой стадии турнира.
"Црвена Звезда", в свою очередь, в нынешнем сезоне выступала в групповом этапе Youth League, где уверенно заняла 2 место в группе с юношескими командами "Баварии", "Тоттенхэма" и "Олимпиакоса". В прошлом сезоне сербы также выступали в групповом этапе, но заняли последнее место в группе с юношескими командами "Ливерпуля", ПСЖ и "Наполи".