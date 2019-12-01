В ближайшее время по банковской проблеме планируется провести совещание с участием приднестровских предприятий и представителей банковских учреждений Молдовы. Ожидается также масштабный семинар по этому вопросу, в котором примут участие международные эксперты. Об этом сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, комментируя на брифинге для прессы итоги встречи политпредставителей Приднестровья и Молдовы в Кишинёве, передает novostipmr.com.
«Я надеюсь, что эти совещания придадут импульс в решении данного вопроса и, возможно, в самое ближайшее время мы увидим более конкретную позицию Кишинёва», - сказал глава МИД ПМР.
Как подчеркнул Игнатьев, молдавская сторона признаёт наличие банковской проблемы. ОБСЕ также считает важным решение этого вопроса. Ранее организация пригласила разобраться в ситуации международного эксперта госпожу Ильзе Шустер. В ходе Баварской конференции в ноябре эксперт подтвердила наличие банковской проблемы и ограничений для предприятий Приднестровья со стороны Молдовы.
«Динамика определённая наблюдается, но нужны конкретные результаты, надеюсь, на этой неделе мы увидим что-то более осязаемое», - резюмировал глава МИД ПМР.
Национальный банк Молдовы (НБМ) начал ограничивать деятельность приднестровских банков с 2002 года, вытеснив их из финансового рынка РМ.
В 2011 году по просьбе Кишинёва Федеральное казначейство США опубликовало документ, настоятельно рекомендующий американским банкам проявлять осмотрительность при проведении платежей с участием финансовых учреждений Приднестровья. Это отразилось на сроках проведения, задержке, а иногда и отказе в проведении операций.
После этого единственным выходом из ситуации было открытие приднестровскими предприятиями прямых счетов в банках Молдовы. Это рекомендовали и международные посредники в переговорах по молдо-приднестровскому урегулированию.
Однако с июня 2019 года банки Молдовы стали отказывать предприятиям ПМР в открытии счетов. 5 сентября банковская организация, в которой были открыты счета приднестровских экономических агентов, уведомила их о блокировании операций. Приднестровская сторона заявила о политической подоплёке этих действий и обратилась в адрес посредников переговоров. Кишинёв сначала сводил вопрос к отношениям банка и предприятий, затем всё-таки признал наличие проблемы, при этом до сих пор тянет с её решением.