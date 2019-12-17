Правительство РМ одобрило сегодня ряд нормативных актов в сфере гражданской авиации.
Они призваны привести национальное законодательство в соответствие с Соглашением о совместном воздушном пространстве между Республикой Молдова и Европейским союзом и государствами-членами ЕС, подписанным в Брюсселе 26 июня 2012 года, передает moldpres.md
Документ, разработанный Министерством экономики и инфраструктуры в сотрудничестве с Органом гражданской авиации, полностью соответствует положениям соответствующего регламента Европейской комиссии.
Документ устанавливает технические требования и административные процедуры, направленные на поддержание воздушной навигации, и ее соответствия требованиям, установленным в Авиационном кодексе Республики Молдова. Эти требования и процедуры определяют условия выдачи, сохранения, изменения, приостановления или отзыва соответствующих сертификатов.
Авторы проекта обращают внимание на то, что предприятия и лица, которые призваны обеспечивать безопасность полетов, должны соответствовать определенным техническим требованиям и обладать способностью и возможностями для этого. Проект также создает соответствующие условия для поддержания высокого уровня безопасности полетов.