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Молдова внедряет европейские стандарты в авиационной сфере

Молдова внедряет европейские стандарты в авиационной сфере

Правительство РМ одобрило сегодня ряд нормативных актов в сфере гражданской авиации.

Они призваны привести национальное законодательство в соответствие с Соглашением о совместном воздушном пространстве между Республикой Молдова и Европейским союзом и государствами-членами ЕС, подписанным в Брюсселе 26 июня 2012 года, передает moldpres.md

Документ, разработанный Министерством экономики и инфраструктуры в сотрудничестве с Органом гражданской авиации, полностью соответствует положениям соответствующего регламента Европейской комиссии.

Документ устанавливает технические требования и административные процедуры, направленные на поддержание воздушной навигации, и ее соответствия требованиям, установленным в Авиационном кодексе Республики Молдова. Эти требования и процедуры определяют условия выдачи, сохранения, изменения, приостановления или отзыва соответствующих сертификатов.

Авторы проекта обращают внимание на то, что предприятия и лица, которые призваны обеспечивать безопасность полетов, должны соответствовать определенным техническим требованиям и обладать способностью и возможностями для этого. Проект также создает соответствующие условия для поддержания высокого уровня безопасности полетов.

moldpres.md
  • Сегодня, 19:00
  • DTV
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