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Мир в огне: ученые совместили все лесные пожары за год в одном видео

Мир в огне: ученые совместили все лесные пожары за год в одном видео

Ролик помогает понять истинные масштабы проблемы лесных пожаров в мире.
Видео было смонтировано при помощи данных, полученных Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды и Службой мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS).



«Это был чрезвычайно напряженный год для CAMS в отношении мониторинга лесных пожаров. Мы пристально следили за их интенсивностью. Даже в тех местах, где пожары в определенное время года весьма ожидаемы, всплески пожарной активности были неожиданныо мощными», – отмечает глава CAMS Марк Паррингтон, передает nat-geo.ru.

Сильнее всего на протяжении всей визуализации полыхает африканский континент. Только в Анголе и на юге Демократической Республики Конго (ДРК) в сентябре этого года было зарегистрировано более 10 тысяч пожаров, от них страдают также Замбия, Мозамбик и Мадагаскар. Однако, по оценкам экспертов, большая часть ежегодных пожаров в Африке является результатом традиционных методов ведения сельского хозяйства и скотоводства и затрагивает не большие лесные массы, а луга и сельскохозяйственные угодья.

По оценкам CAMS, в результате пожаров с начала 2019 года в атмосферу было выброшено 6375 мегатонн CO2. В одной Австралии пожары привели к выбросу в атмосферу почти половины годового количества углекислого газа.

Более ста пожаров было зафиксировано в районе Северного полярного круга. На видео можно заметить и лесные пожары в Сибири, которые в 2019 году стали рекордными по площади за последние несколько лет. В августе огнем было охвачено около 3 миллионов гектаров леса. Ущерб от лесных пожаров оценивается в 14,2 миллиарда рублей.

Визуализация пожаров – это динамичная и сложная картина, но по мере того, как меняется климат, создавая благоприятные для возгораний условия, число лесных пожаров наверняка будет расти, нанося еще больший ущерб качеству воздуха и местной флоре и фауне. Видео 2020 года о лесных пожарах может быть еще страшнее.

nat-geo.ru
  • Сегодня, 19:11
  • DTV
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