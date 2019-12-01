Dnestr.TV

 
0

Додон: Аэропорт в Маркулештах будет отремонтирован к лету

Додон: Аэропорт в Маркулештах будет отремонтирован к лету

Правительство РМ планирует вложить деньги в реконструкцию аэропорта в Маркулештах, а ремонтные работы могут начаться очень скоро.

Президент Игорь Додон заявил, что к лету следующего года в этом аэропорту могут быть запущены первые международные пассажирские рейсы, сообщает tv8.md

«Надеемся, что в мае-июне в Маркулештах мы сможем открыть международные рейсы для перевозки пассажиров и грузов. Это будет государственный аэропорт. Мы откроем этот аэропорт без частных инвестиций», - сказал Додон в эфире общественного телевидения.

Глава государства добавил, что рассчитывает на частные инвестиции для развития аэропорта в Бельцах и открытие аэропорта на юге республики.

«Для них мы будем искать частные инвестиции. Это очень реально», - добавил Игорь Додон.

Напомним, что на последнем заседании Высшего совета безопасности шла речь об открытии новых аэропортов на юге и севере республики. Игорь Додон заявил об организации международных конкурсов для привлечения инвесторов.

Point.md
  • Сегодня, 08:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна