Правительство РМ планирует вложить деньги в реконструкцию аэропорта в Маркулештах, а ремонтные работы могут начаться очень скоро.
Президент Игорь Додон заявил, что к лету следующего года в этом аэропорту могут быть запущены первые международные пассажирские рейсы, сообщает tv8.md
«Надеемся, что в мае-июне в Маркулештах мы сможем открыть международные рейсы для перевозки пассажиров и грузов. Это будет государственный аэропорт. Мы откроем этот аэропорт без частных инвестиций», - сказал Додон в эфире общественного телевидения.
Глава государства добавил, что рассчитывает на частные инвестиции для развития аэропорта в Бельцах и открытие аэропорта на юге республики.
«Для них мы будем искать частные инвестиции. Это очень реально», - добавил Игорь Додон.
Напомним, что на последнем заседании Высшего совета безопасности шла речь об открытии новых аэропортов на юге и севере республики. Игорь Додон заявил об организации международных конкурсов для привлечения инвесторов.