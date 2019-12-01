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Зеленский прокомментировал беспорядки у Рады из-за закона о земле

Зеленский прокомментировал беспорядки у Рады из-за закона о земле

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно столкновений полицейских с митингующими против земельной реформы у стен Верховной рады.

— Я уважаю мнение украинцев, в течение нескольких месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские, — говорится в Telegram-канале украинского президента, передает life.ru.

По словам Зеленского, это "не путь цивилизованной страны", которая стремится к лучшему. Для этого глава государства рекомендует научиться "жить вместе". При этом он отмечает, что власть "слушает людей" и вносит поправки в закон о земле между чтениями, основанные на мнении украинцев.


— И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую, — заключил украинский президент.

Ранее Лайф сообщал, что националисты подрались с полицией у стен Рады, ранено 17 силовиков.

life.ru
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
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