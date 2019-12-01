9 и 10 мая 2020 года в Москве состоится торжественное празднование 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне.
Более 80% населения всего Земного шара коснулась эта трагедия, свои герои есть у каждой страны.
Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" и лично сопредседатель движения народный артист СССР В.С. Лановой приглашают творческие делегации со всего мира принять участие в концертной программе на большой Международной сцене "Бессмертного полка", сообщает noi.md.
Заявку для участия в мероприятии необходимо заполнить на сайте празднуемвсеммиром.рф не позднее 15 февраля 2020 года. Прошедшим творческий отбор коллективам и исполнителям оплачиваются все дорожные и гостиничные расходы по пребыванию в Москве.
"Мы убеждены, что народное творчество как нельзя лучше отражает пережитый человечеством трагический опыт и транслирует молодому поколению идеалы мира, добра и справедливости", - заявляют организаторы.