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Празднуем День Победы всем миром

Празднуем День Победы всем миром

9 и 10 мая 2020 года в Москве состоится торжественное празднование 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Более 80% населения всего Земного шара коснулась эта трагедия, свои герои есть у каждой страны.

Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" и лично сопредседатель движения народный артист СССР В.С. Лановой приглашают творческие делегации со всего мира принять участие в концертной программе на большой Международной сцене "Бессмертного полка", сообщает noi.md.

Заявку для участия в мероприятии необходимо заполнить на сайте празднуемвсеммиром.рф не позднее 15 февраля 2020 года. Прошедшим творческий отбор коллективам и исполнителям оплачиваются все дорожные и гостиничные расходы по пребыванию в Москве.

"Мы убеждены, что народное творчество как нельзя лучше отражает пережитый человечеством трагический опыт и транслирует молодому поколению идеалы мира, добра и справедливости", - заявляют организаторы.

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  • Сегодня, 08:55
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