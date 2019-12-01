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Педагогам системы здравоохранения предоставят надбавки за квалификацию

Педагогам системы здравоохранения предоставят надбавки за квалификацию

Парламентарии приняли во втором чтении законопроект, которым предоставили надбавки за квалификационную категорию педагогическим работникам сферы здравоохранения.

Речь идет о педагогах, работающих в психоневрологических отделениях реабилитации детей-инвалидов с органическими поражениями ЦНС и опорно-двигательного аппарата, объяснил первый заместитель министра по социальной защите и труду Олег Федотов. Это логопеды и учителя-дефектологи. По мнению Правительства, автора инициативы, предоставление надбавок таким специалистам является справедливым шагом. Их коллеги, работающие в сфере просвещения, получают надбавку за категорию. Кроме того, труд педагогов, занимающихся с детьми-инвалидами, очень сложный, отметил Олег Федотов, сообщает novostipmr.com.

Первый замминистра обратил внимание на то, что на надбавки не потребуется дополнительного финансирования из бюджета. Средства предусмотрены в лимитах по фонду оплаты труда Министерства здравоохранения. Речь идет о 158 тысячах рублей.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:24
  • DTV
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