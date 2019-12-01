Парламентарии приняли во втором чтении законопроект, которым предоставили надбавки за квалификационную категорию педагогическим работникам сферы здравоохранения.
Речь идет о педагогах, работающих в психоневрологических отделениях реабилитации детей-инвалидов с органическими поражениями ЦНС и опорно-двигательного аппарата, объяснил первый заместитель министра по социальной защите и труду Олег Федотов. Это логопеды и учителя-дефектологи. По мнению Правительства, автора инициативы, предоставление надбавок таким специалистам является справедливым шагом. Их коллеги, работающие в сфере просвещения, получают надбавку за категорию. Кроме того, труд педагогов, занимающихся с детьми-инвалидами, очень сложный, отметил Олег Федотов, сообщает novostipmr.com.
Первый замминистра обратил внимание на то, что на надбавки не потребуется дополнительного финансирования из бюджета. Средства предусмотрены в лимитах по фонду оплаты труда Министерства здравоохранения. Речь идет о 158 тысячах рублей.