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В Бендерах наградили горожан, которые помогли задержать преступников

В Бендерах наградили горожан, которые помогли задержать преступников

На рабочем совещании личного состава руководитель бендерской милиции вручил благодарственные письма сотрудникам троллейбусного управления. Горожан поощрили за бдительность, смекалку и неравнодушие при задержании злоумышленников, передает пресс-служба МВД ПМР.

«Они проявили мужество и, самое главное, неравнодушие к людской беде. Это можно назвать героизмом. Не побоялись противостоять преступникам и помочь человеку в трудную минуту. Мы не могли не отметить такой поступок», – сказал начальник УВД г. Бендеры Дмитрий Каргаполов.

Преступление произошло ещё в начале года. Девятого января во втором часу дня на троллейбусной остановке в центре города двое избивали и грабили мужчину. Крики и шум услышали работники предприятия. Контролёр, кондуктор и водитель троллейбуса задержали грабителя, размахивавшего кастетом. Помогли потерпевшему. Вызвали милицию и скорую. Сотрудники органов внутренних дел задержали и второго преступившего закон, который попытался скрыться бегством.

Домника Урсу, Наталья Басовская и Виталий Иосип «проявили смекалку и гражданскую ответственность, задержали одного из грабителей. …Ваше участие способствовало полному и объективному расследованию преступления, и виновные лица были привлечены к ответственности» – это слова из благодарственных писем.

«Кто, если не мы, будет друг другу помогать? – скромно произнесла Домника Урсу. – Мы просто не имели гражданского права пройти мимо. Я услышала на остановке шум, пошла на звуки, увидела: человек лежит на земле, а двое – над ним. Они украли у мужчины деньги и мобильный. Я не растерялась. Подошла и схватила одного за рукав. Позвала коллегу. Он помог мне. А дальше за дело взялись правоохранители. Милиция приехала быстро», – вспомнила события почти годичной давности обладательница благодарственного письма.

В настоящее время в деле о грабеже, совершённом группой лиц, поставлена точка. Похищенные телефон и деньги возвращены потерпевшему. Преступники осуждены.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:29
  • DTV
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