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Игорь Додон пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову

Игорь Додон пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову

В ходе рабочего визита в Москву президент РМ провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

– Очень тепло пообщались с Предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом, – отметил Додон на своей странице в соцсети, передает aif.md

В ходе беседы глава государства также заверил Патриарха Кирилла, что “наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе”.

aif.md
  • Сегодня, 19:17
  • DTV
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