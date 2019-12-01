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Новые порядки на автодорогах

Новые порядки на автодорогах

Пост ГАИ в кустах строго воспрещен
Отныне сотрудники приднестровской Госавтоинспекции обязаны при выполнении своих должностных обязанностей быть в форменной одежде и использовать исключительно служебный транспорт с включенным проблесковым маячком синего цвета. При этом пост госавтоинспекции в светлое время суток должен находиться на просматриваемых участках автомобильных дорог и использовать световую сигнализацию, а в темное – на освещенных участках автодорог, используя световую сигнализацию и габаритные огни. Правда, в новых требованиях есть исключения – это период проведения специальных мероприятий. Соответствующие изменения в законодательстве утвердил глава государства и они вступили в свою законную силу, сообщает newspmr.com.

Порядок фиксации нарушений ПДД

Принятый закон содержит положения о порядке фото-, видеофиксации на автодорогах. Теперь фиксация нарушений правил дорожного движения с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, допускается на служебном транспорте, находящемся в стационарном режиме. Запрещена установка и эксплуатация технических средств фото-, видеофиксации без оборудования соответствующих участков автомобильных дорог информационными знаками «Фотовидеофиксация». Они должны устанавливаться на расстоянии не менее 50 метров до места работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Зона действия такого информационного знака – до ближайшего перекрестка.

Министерство внутренних дел ПМР обязано не позднее чем за сутки до начала проведения контрольных мероприятий на официальном сайте размещает информацию о местах установки стационарных и передвижных технических средств фото-, видеофиксации.

Вне населенных пунктов допускается фиксация нарушений ПДД с использованием средств фото-, видеозаписи на служебном транспорте с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками в движении. В случае же выявления нарушения ПДД сотрудники ГАИ обязаны пресечь его и незамедлительно составить протокол об административном правонарушении непосредственно на месте его совершения.

Уведомление о штрафе по электронке

Еще внесены новшества в Кодекс об административных правонарушениях Приднестровской Молдавской Республики. Они позволят гражданам узнавать о штрафах за нарушения правил дорожного движения посредством электронных писем, СМС-сообщений, а также уведомления от банка. Для этого автовладельцу необходимо заранее выбрать способ оповещения, зарегистрировавшись на официальном сайте МВД ПМР.

При таких способах извещения предоставляется бонус – дополнительная скидка в размере 10% от суммы назначенного штрафа.

Василий Бегунов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 19:20
  • DTV
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