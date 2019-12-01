Встреча Вадима Красносельского с представителями общественных организаций и объединений Приднестровья состоялась в Доме официальных приемов. В ней также приняли участие председатель Правительства ПМР Александр Мартынов, руководители ряда министерств, депутаты Верховного Совета.
В начале дискуссии Вадим Красносельский призвал общественников говорить о проблемах, заметив, что развитие любого государства сопряжено с трудностями. «Главное - влиять на ситуацию и решать проблемы», – выразил уверенность президент, передает novostipmr.com.
Гранты для предпринимателей и общественных организаций
Один из вопросов касался перспектив предоставления общественным организациям государственных грантов. Такой опыт существует в разных странах. Многим организациям гранты сегодня нужны даже не на развитие, а просто для выживания, говорили общественники.
Глава Правительства рассказал о предложении заложить на эти цели порядка 600 тысяч рублей в бюджете-2020. Планировались и средства на гранты для предпринимателей. «Вопросы серьезно обсуждались на площадке Верховного Совета, но пока финансовая ситуация не позволяет решить эти задачи», – констатировал премьер-министр.
Говоря об экономике, Вадим Красносельский отметил, что ситуация в ней, ее возможности во многом зависят от внешних факторов. Одним из них является подписание контракта на транзит газа между Россией и Украиной.
«Сейчас ведется сложная дискуссия, но я надеюсь на то, что здравый смысл восторжествует, и контракт не станет заложником политических отношений между Россией и Украиной», – сказал Президент ПМР. Он подчеркнул, что в Приднестровье, вне зависимости от принятого решения, готовится план действий.
Поддержка людей с ограниченными возможностями
Несколько вопросов от общественных организаций касались поддержки инвалидов. В частности, речь шла о пособиях для граждан, ухаживающих за инвалидами старше 18 лет. Таких семей в республике 600.
По словам министра по социальной защите и труду Елены Куличенко, на эти цели необходимо порядка 11 миллионов рублей. Законодательная инициатива о предоставлении такого пособия есть. Вопрос планируется обсудить во втором квартале 2020 года.
ОО «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН» выступила с предложением обучать медицинский персонал правилам эксплуатации инвалидных колясок. Министр здравоохранения Алексей Цуркан назвал инициативу здравой. Для того чтобы придать ей системный характер, такой курс планируется включить в учебную программу медколледжей.
На встрече шла речь о создании в республике центров временного пребывания или социальных квартир для инвалидов. Руководитель НП «БЦРиК ОСОРЦ» Людмила Бородина объяснила, что молодых людей с инвалидностью, когда они лишаются опекуна, часто помещают в интернат, где невозможна нормальная социализация. Нередки и случаи, когда родственникам или опекунам необходимо уехать, а оставить своих подопечных не с кем. Здесь могли бы быть полезны центры временного пребывания инвалидов, считает Людмила Бородина. Такой опыт есть во многих государствах, в том числе и в соседних.
Вадим Красносельский поручил профильному министерству проработать предложение. При этом он заметил, что в этом вопросе следует быть крайне осторожными, так как речь идет о жизни и безопасности людей.
Общение граждан с государством может ускориться
На встрече был поднят вопрос о том, что органы госвласти не всегда оперативно и качественно отвечают на заявления граждан. Вадим Красносельский рассказал о том, что все заявления, поступающие в Администрацию Президента, рассматривает лично. При этом сроки рассмотрения строго соблюдаются. Но так бывает не всегда, констатировал глава государства. «Есть случаи, когда для качественного ответа положенного срока мало. Иногда необходимы серьезные исследования, экспертизы», – отметил Вадим Красносельский.
Он сообщил, что сегодня на рассмотрении Верховного Совета находится законопроект, предполагающий сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан до 15 дней. Говоря о качестве, президент заметил, что если содержание ответа не устраивает, то у гражданина всегда есть право обратиться в суд, органы Прокуратуры или Администрацию Президента.
Люди уезжают?
Представители общественности выразили озабоченность оттоком из республики молодежи. «Люди уезжают отовсюду. Нельзя же натянуть колючую проволоку вокруг Приднестровья. Каждый выбирает, как ему лучше. Я не воспринимаю общие фразы, такие как "люди уезжают". Нужно оперировать конкретными фактами», – подчеркнул Вадим Красносельский. Одним из таких фактов, по словам Президента, является то, что в этом году в республике первоклашек было на 1200 больше, чем в 2018-м.