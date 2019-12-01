Исследователи в новом научном труде выяснили, что скорость движения северного магнитного полюса Земли неожиданно возросла, сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Северный магнитный полюс был открыт в 1831 году. С тех пор он сместился на 2250 километров, передает korrespondent.net
Ученые подчеркнули, что ранее он дрейфовал очень медленно, однако в последние годы его скорость стала рекордной - 55 километров в год.
Эксперты затрудняются назвать причину дрейфа северного магнитного полюса.