Новым послом Украины в Молдове назначен Марк Шевченко.
Соответствующий указ подписал накануне президент Украины Владмир Зеленский.
Зеленского обвинили в отсутствии политической воли "Назначить Шевченко Марка Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова", - говорится в тексте документа, передает noi.md publika.md.
Отметим, что в 1997-2001 годах Шевченко работал в дипмиссии в Румынии. С 2003 по 2007 год он был политическим советником в Молдове. С 2014 года был временным поверенным Украины в Канаде, а затем советником посольства Украины в Канаде.
Напомним, пост посла Украины в Молдове стал вакантным после того, как в апреле этого года экс-президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности Ивана Гнатышина. noi.md