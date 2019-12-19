В Тирасполе, в 17-й раз подвели итоги конкурса «Приднестровское качество». Напомним, он проходит под эгидой Торгово-промышленной палаты, Министерств экономического развития и сельского хозяйства и государственных администраций. От мероприятий прошлых лет этот конкурс отличается тем, что он впервые проводился в рамках проекта «Покупай приднестровское!», передает novostipmr.com.
«Постоянными участниками конкурса являются не только организации различных форм собственности, но и индивидуальные предприниматели. Сегодня конкурс стал авторитетной экспертной площадкой для производителей продукции в нашей республике, предоставляя возможность сверить шаг в современном технологическом цикле, планомерно повышать качество товаров. Убежден, что благодаря трудолюбию приднестровцев, профессиональному, вдумчивому подходу к развитию отечественной экономики, бережному использованию ресурсов наша страна будет и впредь уверенно двигаться вперёд», - говорилось в приветственном адресе Президента ПМР Вадима Красносельского, который зачитал советник президента Павел Прокудин. В этом году лауреатами конкурса стали 53 предприятия в 67 номинациях, некоторые из них - участники сразу нескольких номинаций.
«Число участников конкурса постоянно растет, увеличивается количество товаров и услуг, выпускаемых нашими отечественными предприятиями. Уверена, что наши предприятия и впредь, вопреки сложным экономическим условиям, будут активно развиваться, осваивать новые рынки сбыта и внедрять новые технологии. В свою очередь, Правительство и впредь будет идти по пути системного диалога с бизнес-сообществом, оказывать поддержку предпринимателям, которые добросовестно выполняют обязательства, развивают и совершенствуют свою деятельность, принимают нестандартные решения. В том числе и в области повышения качества выпускаемой продукции и услуг», - отметила первый вице-премьер - министр финансов Татьяна Кирова.
Среди постоянных участников конкурса - три приднестровских предприятия: «Тиротекс», «Квинт» и «Тигина». Впервые свою продукцию на суд комиссии презентовали 5 фирм.
«В целом участники представили комиссии 210 товаров и услуг. Члены комиссии определяли качество по 10-15 параметрам. Это целый экзамен для предприятия, так как комиссия исследует не только предъявленные товары и услуги, а всё предприятие в целом. Ведь предприятия-победители получают знак качества. Участие в конкурсе – стимул производить больше товара на территории Приднестровья», - пояснил вице-президент ТПП Василий Кожан.
На конкурсе были представлены строительные, продовольственные, швейные и обувные товары, а также финансовые и торговые услуги. В каждой категории - десятки номинаций.
Так, в номинации «Полиграфическая продукция» знак приднестровского качества получила типография «Типар».
«В этом году мы значительно расширили ассортимент школьной продукции, в основном это тетради и дневники. Мы полностью изменили дизайн, обложку. Впервые за последние 10 лет точно. Кроме этого, мы значительно расширили объемы производства по данной продукции. Такие награды всегда очень приятно получать - это лишнее подтверждение того, что на нашем предприятии работают специалисты и профессионалы своего дела. Люди, которые очень любят и ценят свою работу», - отметил директор предприятия Сергей Николаев.
Среди продовольственных товаров в номинации «Масло растительное» победу одержало предприятие «Холпарк». По словам руководителя, фирма участвует в конкурсе уже в 8-й раз.
«Мы представляли два вида нашего товара: масло подсолнечное высшего сорта и масло подсолнечное премиум. Мы производим масло высокого качества, у нас своя лаборатория аккредитованная, которая занимается качеством нашего вида товаров. Также мы поставляем на полки всех приднестровских магазинов наш товар. Стараемся поддерживать наш уровень, потому что нелегко пройти каждый участок сертифицирования, чтобы соответствовать данному конкурсу и быть участником в нем», - рассказала Татьяна Капитонова.
Впервые в конкурсе приняла участие «Мастерская карамели». Фабрика сладостей открылась в Тирасполе только в этом году и уже получила знак качества.
«Мы представляли нашу натуральную карамель ручной работы. Оценивался сам процесс производства, комиссия смотрела, как это происходит, с точки зрения исполнения требований санстанции, с точки зрения сертификации продукции. Потом комиссия дегустировала карамель. На этапе подготовки к конкурсу проверялись все документы на сырье, сертификаты и т. д. Это уважение, это то доверие, которое оказано нам», - поделился индивидуальный предприниматель Дмитрий Гординский.
Определили сегодня и лидеров проекта «Покупай приднестровское!». Всего 16 предприятий, среди которых «Тиротекс», «Интерцентр Люкс», «Тираспольский хлебокомбинат», «Акватир», «Каменский консервный завод», обувные фабрики «Флоаре» и «Тигина».
Специальным призом «Триумф» в этом году отметили «Тираспольский хлебокомбинат» - предприятие с 85-летней историей ежедневно выпекает 70 тонн хлебобулочной продукции, обеспечивая все Приднестровье. В этом году хлебокомбинат был представлен сразу в 5 номинациях. Отметим, что подобную награду в 2010 году получил «Интерцентр Люкс».
В завершение мероприятия состоялось награждение победителей конкурса картин и рисунков в рамках проекта «Покупай приднестровское!». Из 828 работ лучшими оказались 12 в четырех номинациях. Все победители получили денежные призы.