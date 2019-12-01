Утром, 20 декабря, в Румынии снова произошло землетрясение.
По информации румынского Института исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера произошло в 01:42, в сейсмической зоне Вранча, на глубине 113 километра.
Сейсмоактивность зафиксирована вблизи городов Брашов (68 км), Бакэу (110 км), Галац (123 км), Сибиу (183 км) и др.
В этом году самое значительное землетрясение в Румынии силой 4,5 балла по шкале Рихтера произошло в уезде Бузэу.