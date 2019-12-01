Dnestr.TV

 
0

Вблизи Молдовы произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла

Вблизи Молдовы произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла

Утром, 20 декабря, в Румынии снова произошло землетрясение.

По информации румынского Института исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера произошло в 01:42, в сейсмической зоне Вранча, на глубине 113 километра.

Сейсмоактивность зафиксирована вблизи городов Брашов (68 км), Бакэу (110 км), Галац (123 км), Сибиу (183 км) и др.

В этом году самое значительное землетрясение в Румынии силой 4,5 балла по шкале Рихтера произошло в уезде Бузэу.

Point.md
  • Сегодня, 10:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна