Всего 20 лет назад доступ к интернету был у 4,1% людей на свете. В 2019 году насчитывается более 4,5 миллиардов интернет-пользователей, что составляет 58,8% всех жителей Земли.
Ключевую роль глобальной сети подчёркивает также ООН, которая выдала резолюцию, признающую доступ к интернету одним из основных прав человека и призывающую государства-члены противодействовать цифровому неравенству, сообщается на сайте picodi.com.
Насколько обременителен для бюджета доступ к интернету сегодня? Где веб-сёрфинг стоит дешевле всего? Где можно рассчитывать на суперскоростной интернет? Действительно ли в Молдове недорогой интернет? Аналитики Picodi.com проанализировали прайс-листы 233 крупнейших поставщиков безлимитного домашнего оптоволоконного интернета в 62 странах мира и ответили на эти вопросы.
100 Mбит/с должно хватить всем Комфортное использование интернета зависит от нескольких факторов. К ним относятся: номинальная скорость тарифа, технология подключения к сети, помехи беспроводного сигнала, загруженность сети, а также качество посещаемого веб-сайта и расстояние до его серверов.
По данным платформы Speedtest.net, средняя скорость проводного интернета в мире составляет 70 Мбит/с (на декабрь 2019 года). В свою очередь, 100 Мбит/с — это наиболее часто предлагаемая скорость в большинстве исследованных стран — 55 из 62. Такая скорость подключения к интернету позволяет свободно просматривать сайты на нескольких устройствах одновременно и пользоваться стриминговыми сервисами в наилучшем качестве — 4K (UHD).
В некоторых странах, таких как Польша, Румыния, Франция и Сингапур, крупные интернет-провайдеры не предлагают такую «низкую» скорость. В Польше и Румынии минимальный тариф — 150 Мбит/с, во Франции — 200 Мбит/с, в Сингапуре — 500 Мбит/с. В то время как в Таджикистане, Туркменистане и Вьетнаме скорость 100 Мбит/с не является широко доступной.
Среди рассмотренных стран больше всего за интернет со скоростью 100 Мбит/с платят жители ЮАР — в среднем 79 € в месяц. Примерно 62 € ежемесячно за такое подключение отдают жители Исландии и Норвегии.
В некоторых странах Восточной Европы пользователи платят меньше всего за комфортные 100 Мбит/с: Молдова — 8,74 € в месяц, Россия — 6,96 € в месяц и Украина — 5,60 € в месяц.
Интернет за 20 € в месяц Найденные предложения мы рассмотрели также под другим углом. Какой интернет можно получить за 20 € в месяц? Из 62 стран, включенных в исследование, 20 не попали в этот список. Это, в частности, Австралия, Бразилия, Германия, Швейцария, Чили, Италия, Португалия, США и ЮАР — в этих странах безлимитное соединение через оптоволокно обходится дороже 20 € в месяц. На графике ниже представлены данные по отдельным странам.
Высокоскоростной интернет 1 Гбит/с по стоимости ниже 20 € можно найти в Молдове, Румынии, Латвии, Украине, Венгрии и Индии. В России по такой цене доступен высокоскоростной интернет 890 Мбит/с, в Литве, Польше и Китае — 600 Мбит/с. Космическая скорость В теории при скорости соединения 1 Гбит/с файл размером 1 Гб можно загрузить за 8 секунд. Во многих странах это максимальная предлагаемая опция. Мы не стремились выяснить, нужна ли такая скорость и для чего. Мы только проверили, в каких странах гигабитный интернет доступен частным пользователям и по какой цене.
Согласно результатам исследования Picodi.com, интернет со скоростью 1 Гбит/с во многих странах является роскошью. В 24 из 44 стран, где провайдеры предлагают соответствующий тариф, ежемесячная стоимость такого подключения превышает 50 €. Наиболее дорогими в этом плане являются Австрия и Австралия с ценами 199 € и 209 € в месяц соответственно. В свою очередь, самый дешёвый высокоскоростной интернет доступен в Румынии по цене всего 8 € за месяц. В Молдове цена в два раза выше — 17,5 € в месяц.
Методология Это исследование охватило 62 страны, включая страны Большой двадцатки, крупнейшие англо- и испаноязычные страны, а также страны бывшего СССР.
Мы рассматривали крупных поставщиков, предлагающих безлимитный домашний интернет через оптоволокно или самые передовые технологии, доступные в данной стране. Промо-цены, акции и распродажи были исключены из исследования. Также в исследовании не были рассмотрены тарифы, состоящие из нескольких услуг: интернет + телевидение, интернет + доступ к платным аудио- и/или видеосервисам и т. д. Мы также не брали в расчёт маленьких местных провайдеров, работающих в одном округе или нескольких городах. Если поставщик предоставляет роутер в аренду на платной основе (дополнительный ежемесячный платёж), то эта цена также была учтена. Полный список стран и провайдеров доступен по ссылке.
При конвертации валют использован средний курс согласно Google Finance за октябрь и ноябрь 2019 года.