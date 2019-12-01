Диалог Главы приднестровского государства с представителями масс-медиа длился без малого три часа. Задано больше двух десятков вопросов. Говорили о строительном буме в Приднестровье, транзите газа, взаимоотношениях с Россией, ходе переговорного процесса с Молдовой, молодежной политике, армии, здравоохранении, туризме, спорте, инвестициях, доступном жилье, сельском хозяйстве и поддержке сел, сообщает пресс-служба Президента.
Отвечая на вопрос об утилизации боеприпасов с истекшим сроком годности, хранящихся на складе в селе Колбасна, Вадим Красносельский напомнил, что он расположен в непосредственной близости к месту проживания людей, обеспечение безопасности которых – первоочередная задача. Координационный центр находится в России; Приднестровье окажет содействие в реализации принятого решения, но при условии обеспечения техногенной и экологической безопасности, подчеркнул Президент ПМР.
Обсудили собеседники и масштабные ремонтно-строительные работы, которые развернулись последние годы по всей республике. Улучшение обветшавшей инфраструктуры – одна из составляющих внутренней политики государства, отраженной в Стратегии развития на 2019-2026 годы. Значимые инструменты соцзащиты – социально ориентированный бюджет и Фонд капитальных вложений. Президент проинформировал, что в республике действует больше полусотни школ, столько же детских садов, сотни медицинских учреждений. «В 2017 году мы провели ревизию, оценив состояние инфраструктуры как предкатасрофичное. Было принято решение о запуске программы капвложений. За 2018-2019 годы отремонтировано 38 лечебных учреждений, 54 детских сада, 65 школ, 10 Домов культуры, 51 социальное учреждение. В наших планах прийти к 100%-ному показателю. На 2020 год в программу включено 22 медучреждения, такое же количество детсадов, 25 школ, 6 Домов культуры и14 соцучреждений», – сообщил Вадим Красносельский. Он рассказал и о подвижках в обновлении коммуникационных сетей и дорог. Говорил о переходе на новые технологии в дорожно-строительной отрасли, перечислив аргументы в их пользу: речь идет не только об износоустойчивости современных видов дорожного покрытия и их сравнительно невысокой стоимости, но и о более глобальных вещах, таких как импортозамещение, капитализация приднестровской экономики, укрепление позиций рубля ПМР, создание новых производств и рабочих мест на территории республики.
Затронули в ходе разговора тему поддержки сел. Вадим Красносельский напомнил, что в сельской местности проживает треть приднестровцев. Села – центр сохранения культуры и традиций приднестровского народа, а также основа развития сельского хозяйства – важного сектора экономики республики. По словам Вадима Красносельского, села должны быть обеспечены газом, светом, водой и в обязательном порядке учреждениями образования, культуры и спорта. В течение двух на водоснабжение сел потрачено 25 миллионов рублей (вода поступила в дома жителей почти полусотни сел). За это время освещены улицы 120 сельских населенных пунктов (проложено 170 км электросетей, общая стоимость выполненных работ – 10 миллионов рублей). 62 миллиона рублей вложено в благоустройство сельских дорог. Строились и ремонтировались ФАПы и сельские амбулатории. Приведены в надлежащее состояние 36 школ и детсадов. Реконструируются сельские ДК. Работа будет продолжена в 2020-2021 годах.
Говоря о транзите российского газа, Вадим Красносельский напомнил, что Приднестровье в процессе переговоров на этот счет является наблюдателем, подчеркнув, что республика не жила одними лишь надеждами, а готовилась к любому из вариантов развития событий. Тот факт, что договоренность между Россией и Украиной достигнута, вселяет оптимизм, отметил Вадим Красносельский.
Хорошая новость прозвучала для тех, кто планирует рано или поздно получить российское гражданство: тираспольский пункт выездного консульского обслуживания российского посольства, временно приостановивший работу, возобновляет ее. По официальной информации, запуск системы записи датирован 20 декабря 2019 года. Перерыв был связан с заполнением очереди. Заявлений от желающих получить гражданство РФ приднестровцев больше, чем успевают обработать сотрудники консульского пункта. По словам Вадима Красносельского, соотечественниками россиян, считают себя большинство приднестровцев, независимо от наличия иного гражданства, полученного в силу обстоятельств.
Рассуждая о ситуации в здравоохранении, Вадим Красносельский отметил, что позитивные сдвиги есть. Он подчеркнул, что правительство и профильное министерство работает во всех направлениях – инфраструктурном, материально-техническом, кадровом, рассказал о разработанной Стратегии развития здравоохранения ПМР, важнейших госпрограммах. Президент подчеркнул, что самое главное – человеческая жизнь. Именно на ее спасение направлены усилия. В качестве примера Глава государства рассказал о договоренности с кишиневскими клиниками на проведение операций, связанных с сердечнососудистыми заболеваниями, смертность по которым в Приднестровье на сегодняшний день недопустимо велика. За полтора года благодаря этому механизму взаимодействия спасено 160 жизней приднестровцев, которых своевременно доставили в медучреждения соседнего государства и операции которых оплатили из приднестровского бюджета.
Говорили в ходе конференции и о спорте, в том числе и как об одной из важнейших составляющих охраны здоровья. Вадим Красносельский рассказал об обновлении спортивной инфраструктуры. Президента спрашивали, продолжатся ли ремонтно-восстановительные работы на республиканском стадионе. Глава государства заверил, что этот значимый объект, вокруг которого собрано много спортивных площадок и заведений, в обязательном порядке будет реконструирован. Это – вопрос времени. В 2020 году основное внимание будет уделено учреждениям медицинской направленности и сферы просвещения. К ремонту стадиона планируют вернуться в 2021 году.
Актуальна в уходящем году, а значит, и в ходе итоговой конференции, тема туризма. Президента спрашивали о взаимодействии государства и бизнеса. Вадим Красносельский рассказал о концепции развития этого направления в целом и о некоторых конкретных инициативах. Отвечая на вопрос о бренде ПМР и участии в его разработке Артемия Лебедева, Вадим Красносельский назвал российского дизайнера креативным человеком, отметив, что ему будет интересно увидеть результат его работы. Что касается видения самого Президента ПМР, то для него символ Приднестровья – генералиссимус Суворов.
Журналистов волнует ситуация с сокращением штата двух приднестровских ГУПов – «ЕРЭС» и «Водоснабжение и водоотведение». Вадим Красносельский сообщил, что накануне поручил правительству приостановить действие решений руководителей естественных монополий. «Сотрудники филиалов унитарных предприятий, работающие непосредственно с сетями, не могут быть безосновательно уволены. Сразу после пресс-конференции в этом же зале состоится расширенное совещание. Я хочу услышать доводы сторонников и противников принятия такого решения, чтобы разобраться в ситуации», – сообщил журналистам Президент.
Еще одни пункт в сегодняшнем рабочем графике Главы государства, о котором упомянул Вадим Красносельский, – встреча с потенциальным российским инвестором. Она состоялась непосредственно перед общением с журналистами. Президент рассказал о ней, отвечая на вопрос о положении дел с привлечением инвестиций в Приднестровье. Он говорил о законодательных изменениях, административных мерах, направленных на рост инвестиционной привлекательности республики, заинтересованности внутренних и внешних инвесторов во вложении средств в развитие ее экономики.
Улыбки и аплодисменты собеседников Президента вызвала озвученная им новость о том, что 31 декабря нынешнего года объявлен выходным днем. Сегодня подписан соответствующий указ. При этом Глава государства заметил, что рабочий день потерян не будет. Его перенесут на одну из последующих суббот. Вадим Красносельский считает целесообразным запланировать на эту дату проведение субботников.
Встречу с журналистским сообществом Президент завершил поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством.