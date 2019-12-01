"Вадим Красносельский, Президент Приднестровской Молдавской Республики: «Я считаю, что в Приднестровье созданы идеальные условия для воспитания именно детей. Просто идеальные условия. Почему так? Потому что у нас широкая сеть детских садов, школ, дополнительного школьного образования, культурного образования, спортивного образования.
И фонд капитальных вложений, и просто обустройство Приднестровья, парковые зоны, зоны отдыха и так далее. Направлено на то, чтобы человеку здесь было комфортно. Комфортно! Конечно, в любом государстве существуют миграционные процессы. Это нормально. Они есть на Украине, есть в России, есть в Молдове, есть в Европе, в прибалтийских республиках. Конечно, у нас есть миграционная убыль, но есть и миграционная прибыль. К нам тоже приезжают жить в наше государство.
Кто к нам приезжает? И к нам приезжают. Приезжают из России? Приезжают. Но у нас положительная миграционная динамика и из Молдовы, и из Украины, то есть в эти государства от нас не едут. А из этих государств к нам приезжают. Потому что здесь комфортней, лучше, удобней! Я убежден, что у нас будет просто миграционный бум в Приднестровье! Не по отъезду, а по приезду сюда людей, по приезду людей. Мы для этого работаем!», - сказал Красносельский. point.md