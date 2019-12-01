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11-летняя девочка удивила Интернет своей обувью

11-летняя девочка удивила Интернет своей обувью

Юная спортсменка с Филиппин выиграла три золотые медали в беге, но внимание прессы привлекли вовсе не спортивные достижения девочки.

Популярность она получила из-за того, что соревновалась без обуви, но придумала, как выкрутиться из положения. А ещё лишний раз доказала людям, что нет никаких преград для достижения успеха.

Рея Буллос с Филиппин приняла участие в международных соревнованиях по лёгкой атлетике среди подростков и произвела настоящий фурор на беговой дорожке, пишет World of Buzz.

Девочка вернулась домой с тремя золотыми медалями, оставив позади сотни конкурентов. Она без проблем выиграла забег на 400 метров, затем обошла оппонентов в кроссе на 800 метров, а следом ей покорилась дистанция в полтора километра.

Однако школьница привлекла к себе внимание интернета и СМИ не благодаря своим победам, а из-за обуви, в которой бежала.

11-летняя девочка удивила Интернет своей обувью

noi.md
  • Сегодня, 10:48
  • DTV
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