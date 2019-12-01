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Авиакомпания Fly One выплатит гражданину Молдовы 1250 евро за то, что отменила рейс

Авиакомпания Fly One выплатит гражданину Молдовы 1250 евро за то, что отменила рейс

Высшая Судебная Палата обязала авиакомпанию Fly One выплатить 1250 евро гражданину Молдовы, из-за отмены рейса Кишинев-Бирмингем в 2017 году, пишет mybusiness.md со ссылкой наkp.md tv8.md.

Сообщается, что мужчина купил билет в Бирмингем 31 августа 2017 года. Но когда он приехал в аэропорт, узнал, что рейс был отменен. Ему пришлось купить билет в три раза дороже, чтобы добраться до места назначения. Пассажир заплатил за новый билет 211 евро, в то время как билет от Fly One обошелся ему всего в 48 евро.

Компания попыталась разрешить недоразумение полюбовно и предложила вернуть деньги за билет на отмененный рейс, а также была готова предоставить 50% скидку на другой рейс, но мужчина отказался и обратился в суд.

Суд первой инстанции обязал компанию выплатить клиенту компенсацию в размере 400 евро, материальный ущерб в размере 162 евро, а также упущенный пассажиром доход в связи с отменой рейса в размере 442 фунта, плюс пять тысяч леев за моральный ущерб. В то же время Fly One обязали взять на себя судебные издержки.

Решение суда окончательное.

kp.md
  • Сегодня, 10:56
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