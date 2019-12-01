Высшая Судебная Палата обязала авиакомпанию Fly One выплатить 1250 евро гражданину Молдовы, из-за отмены рейса Кишинев-Бирмингем в 2017 году, пишет mybusiness.md со ссылкой наkp.md tv8.md.
Сообщается, что мужчина купил билет в Бирмингем 31 августа 2017 года. Но когда он приехал в аэропорт, узнал, что рейс был отменен. Ему пришлось купить билет в три раза дороже, чтобы добраться до места назначения. Пассажир заплатил за новый билет 211 евро, в то время как билет от Fly One обошелся ему всего в 48 евро.
Компания попыталась разрешить недоразумение полюбовно и предложила вернуть деньги за билет на отмененный рейс, а также была готова предоставить 50% скидку на другой рейс, но мужчина отказался и обратился в суд.
Суд первой инстанции обязал компанию выплатить клиенту компенсацию в размере 400 евро, материальный ущерб в размере 162 евро, а также упущенный пассажиром доход в связи с отменой рейса в размере 442 фунта, плюс пять тысяч леев за моральный ущерб. В то же время Fly One обязали взять на себя судебные издержки.