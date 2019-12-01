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Татьяна Салкуцан вышла в финал «Кубка Владимира Сальникова»

Татьяна Салкуцан вышла в финал «Кубка Владимира Сальникова»

Приднестровская спортсменка Татьяна Салкуцан стала финалисткой 13-го международного турнира по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

Соревнования внесены в календарь международной федерации плавания. Кубок проводится на родине олимпийского чемпиона Владимира Сальникова – в Санкт-Петербурге. Участие в ежегодном турнире принимают преимущественно российские пловцы с высоким мировым рейтингом. Также приглашение получают ведущие спортсмены зарубежных стран и перспективные молодые пловцы, отличившиеся в этом году на международных стартах.

В нынешнем турнире соревновались более 200 спортсменов. Среди них была и тираспольчанка Татьяна Салкуцан. Она выступала на дистанции 200 метров на спине и финишировала четвёртой (2:09.04 мин.), не дотянув до бронзы одну десятую секунды. Победительницей в этом заплыве стала Дарья Устинова из Свердловской области.

Три года назад Татьяна Салкуцан была в числе призёров «Кубка Владимира Сальникова».

novostipmr.com
  • Сегодня, 16:34
  • DTV
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