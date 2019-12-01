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ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

В работах фотографов запечатлены страдания и тяжелый труд детей по всему миру.

В Детском фонде ООН назвали победителя ежегодного конкурса "Фотография года". Снимки и информация о них появилась на официальном сайте ЮНИСЕФ, передает korrespondent.net
Первое место отдали снимку немецкого фотографа Хартмута Шварцбаха. На нем запечатлен 13-летний филиппинский подросток, собирающий пластиковый мусор в заливе Манилы.

Отмечается, что фото демонстрирует сразу три трагедии нашего времени: нищету, загрязнение окружающей среды и детский труд

На втором месте оказался австралиец Эндрю Куилти со снимком детей в Афганистане. На изображении семь афганских детей, получивших серьезные ранения в результате взрыва бомбы.

На третьем месте оказался снимок с детьми-золотоискателями испанского фотографа Антонио Арагон Ренунцио.

Также на сайте появились снимки, участвующими в конкурсе. Все они демонстрируют страдания и тяжелый труд детей по всему миру.

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

ЮНИСЕФ представил фотографии 2019 года

korrespondent.net
  • Сегодня, 16:38
  • DTV
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