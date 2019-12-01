В работах фотографов запечатлены страдания и тяжелый труд детей по всему миру.
В Детском фонде ООН назвали победителя ежегодного конкурса "Фотография года". Снимки и информация о них появилась на официальном сайте ЮНИСЕФ, передает korrespondent.net Первое место отдали снимку немецкого фотографа Хартмута Шварцбаха. На нем запечатлен 13-летний филиппинский подросток, собирающий пластиковый мусор в заливе Манилы.
Отмечается, что фото демонстрирует сразу три трагедии нашего времени: нищету, загрязнение окружающей среды и детский труд
На втором месте оказался австралиец Эндрю Куилти со снимком детей в Афганистане. На изображении семь афганских детей, получивших серьезные ранения в результате взрыва бомбы.
На третьем месте оказался снимок с детьми-золотоискателями испанского фотографа Антонио Арагон Ренунцио.
Также на сайте появились снимки, участвующими в конкурсе. Все они демонстрируют страдания и тяжелый труд детей по всему миру.