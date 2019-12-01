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Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Тирасполя передано в суд

Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Тирасполя передано в суд

Подозреваемого в убийстве бывшего главы администрации Тирасполя Андрея Безбабченко будут судить в Коминтерновском райсуде Одесской области.

Согласно сообщению местной прокуратуры, расследование завершено, обвинительный акт в отношении организатора убийства передан в суд. Им оказался 56-летний гражданин Молдовы, решивший завладеть имуществом бизнесмена. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, задержанного подозревают в организации разбойного нападения, похищении человека и умышленном убийстве, передает bloknot-moldova.md.

Преступление было заранее спланировано. Для его подготовки и реализации молдаванин привлек еще троих человек – у каждого из них была своя роль. В мае 2019 года, действуя согласно указаниям подозреваемого, сообщники проникли в частный дом Андрея Безбабченко в Лиманском районе Одесской области. Они избили хозяина, а затем вывезли еще живого Безбабченко на его же машине в соседнее село. Там его сначала пытали, но не получив желаемого, - убили.

22 мая об исчезновении молдавского предпринимателя Андрея Безбабченко, занимавшего в 2012-2014 годах пост главы администрации Тирасполя, сообщила в полицию его сожительница. Его тело обнаружили на следующее утро в 5 километрах от дома на заброшенной территории в селе Вапнярка. У убитого были связаны руки, а на теле имелись многочисленные следы пыток.

В июле одесские правоохранители задержали подозреваемого в организации нападения и убийства бизнесмена. Ему вменяется целый ряд статей, в том числе, три тяжкие, а именно: ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, или совершенный организованной группой, с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Изначально украинская пресса пыталась придать этому делу политический подтекст, раскручивая тему «гнусных пророссийских деятелей, которые не стесняются в средствах и совершают преступления на территории Украины». Масла в огонь подлил также бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук. Однако украинские следователи больше все же склонялись к версии о разбойном нападении, приведшем к такому трагическому исходу. Они посчитали, что Безбабченко привлек к себе внимание тем, что находясь в деревне, ездил на дорогих машинах.

Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Тирасполя передано в суд

Михаил Генчу, bloknot-moldova.md
  • Вчера, 16:46
  • DTV
  • Просмотров: 53
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