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«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Билеты на безбагажные тарифы «Лайт» начнут продаваться 24 декабря.
Тариф «Лайт» включает только перевозку ручной клади весом до 10 кг в салоне самолета – провоз багажа в грузовом отсеке предлагается за дополнительную плату.

Согласно сообщению компании, безбагажные тарифы вводятся на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам, а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали, передает nat-geo.ru.

«Ожидается, что новое предложение в первую очередь оценят пассажиры, путешествующие семьей, количество регистрируемого багажа которых обычно меньше, чем один на каждого члена семьи», – заявили в авиакомпании.

Безбагажные тарифы на рейсах «Аэрофлота» появились в апреле 2019 года. Сначала они действовали только на некоторых среднемагистральных направлениях авиакомпании в Европу, а также 36 маршрутах из Санкт-Петербурга дочерней компании «Россия». Позднее безбагажные тарифы распространились на всю среднемагистральную сеть «Аэрофлота», «России» и летающей на Дальнем Востоке «Авроры».

Одновременно с введением тарифа «Лайт» «Аэрофлот» отменил самый дешевый в его прежней линейке тариф «Эконом бюджет», который помимо ручной клади включал провоз багажа весом до 23 кг.

nat-geo.ru
  • Вчера, 16:49
  • DTV
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