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В Сети начали продавать купюры с изображением Зеленского

В Сети начали продавать купюры с изображением Зеленского

В онлайн-продаже появились банкноты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Купюру номиналом 100 гривен можно купить примерно за 150–250 рублей.

На одной стороне банкноты изображён сам президент крупным планом, флаг и герб Украины, на обратной стороне — Зеленский средним планом и статуя Независимости в Киеве. На обеих сторонах также имеется надпись "Памятная банкнота", передает life.ru.

Купить такой сувенир можно на различных интернет-платформах, в том числе на сайте ebay.com.

Ранее сообщалось, что российского туриста в Таиланде задержали за то, что он дарил местным купюры "банка приколов". По версии одного из друзей россиянина, тайцы увидели в его руках фальшивые доллары и приняли их за настоящие. Думая, что турист может хорошо заплатить, они предлагали ему различные услуги и катали по городу.

life.ru
  • Сегодня, 10:34
  • DTV
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