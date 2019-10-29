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Два приднестровца вошли в десятку лучших спортсменов Молдавии

Два приднестровца вошли в десятку лучших спортсменов Молдавии

Молдавская Ассоциация спортивной прессы подвела итоги года. В рейтинг лучших спортсменов вошли тираспольчане: воспитанница СДЮШОР плавания Татьяна Салкуцан и воспитанник СДЮШОР борьбы и бокса Максим Казаку, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

Главное достижение года Татьяны Салкуцан – лицензия на Олимпийские игры в Токио. Требуемый норматив спортсменка выполнила на чемпионате мира в Южной Корее. Причем это норматив А. Ранее практически все молдавские пловцы отбирались в олимпийскую команду по нормативу Б, который на несколько секунд ниже. К тому же Татьяна Салкуцан установила национальный рекорд на дистанции 200 м на спине и стала соавтором рекорда в смешанной комбинированной эстафете.

Максим Казаку – чемпион мира по кикбоксингу в разделе К-1. На турнире в Боснии и Герцеговине он провел 4 победных поединка. Приднестровский файтер сумел выиграть у троекратного чемпиона мира среди профессионалов.

novostipmr.com
  • Сегодня, 10:36
  • DTV
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