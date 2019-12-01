Dnestr.TV

 
0

Опережая график: в Беларуси расцвели подснежники

Опережая график: в Беларуси расцвели подснежники

В Беларуси сейчас так же тепло, как и в Москве.
На территории Березинского биосферного заповедника расцвели цветы, которые называют синими подснежниками.

«Удивительно, но в начале зимы было зафиксировано цветение первоцвета — перелески благородной, или печеночницы. Отдельные цветки ранневесеннего растения отмечены в окрестностях деревни Домжерицы. „Подснежник“ приоткрыл свои лепестки характерной голубой окраски на хорошо прогреваемом солнцем участке леса», — говорится в сообщении на официальном сайте заповедника, передает nat-geo.ru.

Причиной цветения синих подснежников (Нераtica nоbilis) оказалось чрезвычайно теплое начало декабря.

«В отдельные дни температура воздуха в дневные часы поднималась до +5,4 °C. Такая нехарактерно теплая и влажная зима со слабыми заморозками оказала влияния и на растения Березинского биосферного заповедника. Это посодействовало повторному цветению некоторых из них.

Бутоны у печеночницы закладываются еще с осени. И в обычные годы их можно найти в крупных почках, которые располагаются в центре розетки листьев, у самой поверхности земли. А причиной распускания бутонов стали метеорологические особенности этого года. Второе цветение обычно связано с жаркой и засушливой погодой в конце весны и начале лета. Можно предположить, что аномально жаркий июнь нынешнего года этому и поспособствовал», — сообщает сайт заповедника.

nat-geo.ru
  • Сегодня, 10:44
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна