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Евреи всего мира отмечают Хануку

Евреи всего мира отмечают Хануку

Ханука – это очень важный еврейский праздник, который ежегодно отмечается 8 дней. И в 2019 году это будет с 22 по 30 декабря.

Хануку еще называют праздником свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха. Но это далеко не самое интересное, передает actualitati.md

История праздника

Считается, что в 175 до н.э новым правителем стал Антиох Епифан, который ввел особо жесткие законы, которые ужесточила эллинизацию негреческого населения.Тора тогда стала запретной книгой, а самые важные еврейские традиции стали караться законом. А святыни были просто разграблены. Еврейский народ не стал терпеть этого и начал восстание под предводительством семьи Маккавеев.

Бои продолжались 3 года, и за это время евреи сумели освободить Иерусалим. Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако, чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь дней. Именно поэтому Хануку и отмечают столько.

Традиции праздника

В первую очередь нужно сказать, что у детей в Хануку всегда каникулы. Но это не единственный повод для радости. Обычно в этот праздник им дарят множество подарков и дают большие карманные деньги. Поэтому Хануку часто называют детским праздником.

Как мы уже говорили, Ханука – это праздник свечей, поэтому с ними связаны главные традиции торжества. Свечи зажигают на 8 дней, добавляя каждый день по одной. Ставят их слева направо, а поджигают наоборот – справа налево. Они должны гореть 30 минут после захода солнца. Нужно отметить, что традиции на Хануку предусматривают всего 44 зажженных свечи, хотя далеко не все евреи следуют этому обычаю.
actualitati.md
  • Сегодня, 17:18
  • DTV
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