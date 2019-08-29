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Красносельский рассказал о территориальных претензиях Молдовы к Украине

Красносельский рассказал о территориальных претензиях Молдовы к Украине

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдова претендует на Буковину и часть Одесской области Украины.

Об этом Красносельский сообщил в ходе пресс-конференции, прошедшей в Тирасполе, передает riafan.ru

По его словам, территориальные претензии Молдовы в отношении украинских земель сохраняются с начала 90-х годов прошлого века.

«Было решение от 23 июня 1990 года, тогда еще Верховный совет Молдавии принял две декларации: в первой они заявили о суверенитете Молдавии, во второй объявили Молдавскую ССР созданной незаконно, признав ничтожность пакта Молотова-Риббентропа. Они стали косвенно претендовать на украинские земли. Это Буковина, южная часть Одесской области», - рассказал лидер Приднестровья.

Красносельский напомнил, что после заключения договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года территория МАССР попала под молдавскую юрисдикцию, а Буковина и юг Одесской области были отданы Украине.

«Молдавские политики, действуя по указке извне, приняли решение, которое, как они думали, исторически будет давать им право на украинские земли. Это отношения между Молдовой и Украиной — пусть сами разбираются. Но они тем самым отказались от Приднестровья», - считает политик непризнанной республики.

riafan.ru
  • Сегодня, 08:40
  • DTV
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