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В России начнут платить пенсии мигрантам

В России начнут платить пенсии мигрантам

Руководители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение, касающееся пенсионного обеспечения трудящихся в странах объединения. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС», — цитирует Пашиняна ТАСС. По мнению политика, подписание документа поможет создать единый рынок трудовых ресурсов внутри союза, сообщает ura.news.

Ранее сообщалось, что новые правила должны вступить в силу в 2020 году. Согласно документу, Россия и другие государства ЕАЭС начнут платить пенсии трудовым мигрантам, приехавшим из стран-членов союза. В настоящее время России приезжие отчисляют деньги в Пенсионный фонд, однако пенсию получить не могут.

ura.news
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
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