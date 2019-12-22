Производителей судят за угрозу здоровью потребителей Лаборатория Федеральной комиссии по связи США (FCC) провела исследование, подтверждающее, что некоторые мобильные телефоны компаний Samsung и Apple превышают пределы, установленные в стране. После чего американская юридическая фирма FeganScott решила подать в суд на производителей за «угрозу здоровью потребителей», сообщает ixbt.com.
Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья Бет Феган (Beth Fegan), старший менеджер FeganScott, заявила, что производители должны нести ответственность за подобные действия.
Смартфоны Apple и Samsung изменили наш образ жизни. Взрослые, подростки и дети просыпаются, чтобы проверить свою электронную почту или поиграть в игры, а также выполнить рабочие или школьные упражнения на своих смартфонах. Они носят эти устройства в своих карманах в течение дня и буквально засыпают с ними в своих кроватях. Владельцы смартфонов по всей стране заслуживают того, чтобы знать, что уровни радиочастотного излучения от смартфонов при прикосновении к коже или при использовании близко к телу могут быть небезопасными.
Бет Феган
В частности, исследование было сосредоточено на следующих моделях: iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone XR, а также Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10. iPhone 8 превысил установленный лимит в пять раз. А Samsung Galaxy S8 показал в три раза больший уровень излучения, чем допускается.
Производители уверяют, что их смартфоны являются безопасными. Это не так. Независимые замеры подтверждают, что уровни радиочастотного излучения значительно превышают федеральный предел воздействия. Иногда превышая его на 500%. Потребители должны знать правду.