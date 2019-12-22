Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что русофобия со стороны стран-членов НАТО в адрес России зашкаливает.
"Дипломатия – это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера. Поэтому если мы берем словесную риторику, которую мы слышим из натовских кругов, как от стран-членов, так и от генерального секретариата, русофобия, конечно, зашкаливает", - сказал Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале, передает ria.ru
Лавров отметил, что его впечатлило, когда после слов президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО в заочный спор с французским лидером вступила ФРГ, в частности, канцлер Ангела Меркель, заявившая, что Германию защитить может только НАТО.
"Честно говоря, я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы. Поэтому эти мысли, эта паранойя очень глубоко проникла. Я считаю, что для дипломатии как раз принципиально важно изменить нарратив, как сейчас принято говорить. Это пытается сделать президент Франции Макрон, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран-членов НАТО и Европейского союза", - добавил глава МИД РФ.
Он также подчеркнул, что, по мнению Москвы, новый состав Еврокомиссии и руководящих органов ЕС должен будет сформулировать свое отношение к диалогу по вопросам военно-политической безопасности на европейском континенте и по отношению к диалогу по этим делам с Россией и с другими, не входящими в Евросоюз и НАТО странами. ria.ru