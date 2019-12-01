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Алексей Цуркан представил коллективу министерства просвещения нового руководителя

Алексей Цуркан представил коллективу министерства просвещения нового руководителя

Накануне Президент ПМР подписал указ о назначении на должность министра просвещения Аллы Николюк. А сегодня заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения Алексей Цуркан официально представил нового руководителя коллективу ведомства.

Вице-премьер в своем поздравительном слове нацелил Аллу Николюк на продолжение успешной работы, начатой в 2016-м ее предшественницей – Татьяной Логиновой. Напомним, Татьяна Геннадьевна скоропостижно ушла из жизни чуть больше месяца назад в возрасте 59 лет, сообщается на сайте Правительства ПМР.

«Хочу пожелать, чтобы с новым министром вы сохранили то лучшее, что было и есть у наших педагогических коллективов, и приумножили. Мы сделали большой шаг в этом году, отменив арендную плату за учебники. В следующем году мы должны пойти по пути лучшего оснащения наших школ – речь о реактивах для кабинетов физики, химии, биологии, спортивном инвентаре для проведения уроков физкультуры. Хочу отметить, что в лице Правительства вас ждет поддержка, поэтому инициируйте и предлагайте», – сказал, обращаясь к главе и сотрудникам минпроса, Алексей Цуркан.

В свою очередь, Алла Николюк прежде всего выразила благодарность Президенту и Премьеру за оказанное доверие.

«При Татьяне Геннадьевне начались очень многие наши новшества, которые пошли на благо системе образования ПМР. Я думаю, что весь коллектив настроен на позитивную работу, продолжение существующих проектов и реализацию новых для обеспечения благополучия детей, учителей и процветания республики», – заявила министр просвещения.

Справка:

Алла Николюк родилась 5 августа 1961 года в г. Тирасполе.

С 1968 г. по 1978 г. обучалась в Тираспольских средних школах № 16 и № 7.

В 1983 г. окончила биолого-химический факультет Тираспольского государственного пединститута им. Т. Г. Шевченко.

С 1983 г. по 2004 г. работала учителем биологии в столичных школах № 18 и № 7.

С 2004 г. по 2017 г. работала в Управлении народного образования г. Тирасполь на разных должностях – от главного специалиста, начальника методического отдела до начальника отдела общего образования.

16 февраля 2017 г. Распоряжением Правительства ПМР назначена на должность заместителя министра просвещения ПМР. С 18 ноября 2019 года исполняла обязанности министра просвещения ПМР.

Награждена Благодарственным письмом Президента ПМР, Грамотой Президента ПМР, имеет Почетное звание «Отличник народного образования ПМР».
gov-pmr.org
  • Сегодня, 17:29
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