Если Россия решит нарушить суверенитет Белоруссии, она будет втянута в войну с НАТО, Запад сочтет это угрозой себе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Что касается Запада. Если Россия, ну вдруг Россия, как у нас тут некоторые говорят, да и у вас, попробует нарушить наш суверенитет, ну вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество, они уже окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы", - заявил Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает ria.ru
Он рассмотрел вариант, если угроза будет со стороны России. "В этой ситуации, России что, еще одна головная боль нужна? Нет. Россия, конечно, будет действовать аккуратно, осторожно, и угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет плохо, совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет все это вынести. Единственная причина, пока я у власти. Пока я у власти, это единственная угроза", - сказал он.
"Если с той стороны. Вот представьте на Западе. Ну что такое Западу захватить, мы формы знаем, как можно наклонить страну, Беларусь? Вы понимаете, что это непосредственная угроза уже суверенитету России", - отметил белорусский президент.
Лукашенко сказал, что сегодня Белоруссия выступает форпостом России. Как отметил президент, он сказал это на последних переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. "Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. Задал президенту вопрос: ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут, ну образно. Конечно, танками сегодня не воюют, не с танков начинают, танки потом. Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, ну мы же в сторону не отойдем", - заключил Лукашенко.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.