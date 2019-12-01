Не сокращать, а набирать: каждый врач на вес золота. В Бендерах обсудили Концепцию развития здравоохранения на ближайшие семь лет. Во встрече с руководством Минздрава приняли участие представители госадминистрации и подведомственных ей учреждений, медработники, депутаты и общественники.
В Бендерах обсудили Концепцию развития здравоохранения на ближайшие 7 летВ просторном зале ДДЮТ говорили о проблемах здравоохранения. Это и состояние лечебниц, и нехватка кадров, и низкие зарплаты. ЗОЖ – не норма для населения, заболевания не выявляются на ранних стадиях, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
В Бендерах обсудили Концепцию развития здравоохранения на ближайшие 7 летУстранить кадровый дефицит намерены путём повышения зарплат и решения квартирного вопроса. Правительство уже разработало инициативу, которая предполагает оказание помощи молодым специалистам и семьям в приобретении собственного жилья.
В Бендерах обсудили Концепцию развития здравоохранения на ближайшие 7 лет«Для того, чтобы привлечь новые кадры, необходимо повышать уровень заработной платы. С июля 2020 заложены повышения заработной платы работникам сферы здравоохранения, начиная с младших, включая средних… Первичное звено должно затронуть это в большей степени»,- отметил заместитель министра здравоохранения ПМР Евгений Кузьмин.
В Бендерах обсудили Концепцию развития здравоохранения на ближайшие 7 летОснова Концепции развития здравоохранения – приоритетное развитие участковой службы, то есть переход к модели общей врачебной практики (ОВП). Сегодня в республике всего 35 врачей ОВП. Предусмотрена целая программа переобучения за счет средств республиканского бюджета. Число врачей общей практики планируется значительно увеличить. Ведь главная цель концепции - доступность врачебной помощи.
В Бендерах обсудили Концепцию развития здравоохранения на ближайшие 7 лет«Что касается конкретно Бендерской центральной больницы, это будет второй уровень, межрайонный. Уже сегодня в Бендерском центре матери и ребенка находятся койки республиканского значения, есть отделения, куда свозят пациентов из любого уголка нашей обширной Родины. Естественно, мы понимаем статус города Бендеры и численность жителей, которая составляет порядка 100 тыс. Должны быть соответствующие объемы оказания медицинской помощи», - подчеркнул министр здравоохранения ПМР Алексей Цуркан.
В Бендерах обсудили Концепцию развития здравоохранения на ближайшие 7 летВ ходе обсуждения были подняты актуальные проблемы в сфере здравоохранения Бендер. К примеру, в городе нехватка узкопрофильных специалистов. Собеседники говорили о возможных путях решения.
В Бендерах обсудили Концепцию развития здравоохранения на ближайшие 7 лет«Мы очень хотим, чтобы эти специалисты были, мы постараемся замотивировать их в рамках новой системы оплаты труда, чтобы они остались в профессии, вернулись. Это очень сложное направление работы», - пояснил Алексей Цуркан.
В Бендерах обсудили Концепцию развития здравоохранения на ближайшие 7 летВ 2020-м работа по развитию системы здравоохранения продолжится. Больницы и поликлиники будут и дальше ремонтировать, также позаботятся о медицинском переоснащении. Еще больше уделят внимания работе с населением, диспансеризации и профилактике заболеваний. Повышение зарплат медработников запланировано уже с 1 июля 2020.
Напомним, следующий год объявлен Годом здоровья. В республике запланировано 100 мероприятий, посвященных этой тематике.