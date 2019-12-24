Рейтинг самых популярных смартфонов в мире составили аналитики компании Counterpoint Research, пишет 9to5mac.
По итогам третьего квартала 2019 года самым продаваемым оказался iPhone XR. На этот гаджет американской компании Apple пришлось 3% от всех продаж, передает iz.ru
«Серебро» досталось смартфону от южнокорейской компании Samsung — Galaxy A10. У него 2,6% рынка. Замкнула тройку лидеров еще одна модель Samsung — A50 с показателем в 1,9% от мировых продаж.
В топ-10 вошли также Oppo A9, iPhone 11, A5s и A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.
Ну а среди небезопасных гаджетов оказались сразу несколько смартфонов от Apple и Samsung. Эксперты назвали самые опасные для здоровья смартфоны. Исследование было выполнено фирмой FeganScott, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Gizchina.
Специалисты оценили популярные гаджеты на безопасность уровня электромагнитного излучения. Сообщается, что все тесты проводились на сертифицированных Федеральной комиссией связи США независимых лабораториях.
Оказалось, что среди самых опасных смартфонов - iPhone 7 Plus, iPhone 8, и модель XR. Также опасным признали Samsung Galaxy S8, S9 и S10.
Так Samsung Galaxy S8 превысил лимит уровня электромагнитного излучения в три раза, а iPhone 8 - в пять раз.
Компания требует, чтобы Apple и Samsung оплачивали лечение пользователям их продукции, пострадавшим от смартфонов.
После публикации списка, Федеральная комиссия связи заявила о безопасности всех сертифицированных ею девайсов. На что в FeganScott возразили, что все тесты проводятся в лабораторных условиях, далеких от реальных.
Ранее сообщалось, что ночной режим в смартфонах бесполезен. Также Корреспондент писал о том, что был назван неожиданный вред от смартфонов.