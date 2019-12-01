В Приднестровской Молдавской Республике незначительно увеличился размер прожиточного минимума. В ноябре 2019 года прожиточный минимум по сравнению с предыдущим месяцем вырос: для трудоспособного населения – на 0,18%; для пенсионеров – на 0,23%; в среднем на ребенка – на 0,39%; в среднем на душу населения – на 0,26%, передает newspmr.com.
Величина прожиточного минимума
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за ноябрь 2019 года по социально-демографическим группам населения составила: - для трудоспособного населения – 1 632 руб. (1 629 руб. – в октябре 2019 года), - для мужчин от 16 до 59 лет – 1 690 руб. (1 686 руб.), - для женщин от 16 до 54 лет – 1 571 руб. (1 567 руб.), - для пенсионеров – 1 280 руб. (1 277 руб.), - в среднем на одного ребёнка – 1 558 руб. (1 552 руб.), - для детей в возрасте до 6 лет – 1 389 руб. (1 383 руб.), - для детей от 7 до 15 лет – 1 704 руб. (1 697 руб.), - в среднем на душу населения – 1 519 руб. (1 515 руб.)
Как отметили в ведомстве, уменьшение прожиточного минимума в ноябре 2019 года по сравнению с прошлым месяцем связано в основном с ростом цен на продукты питания.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум представляет собой минимальный набор продуктов питания (49% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (20%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29,2%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,8%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.