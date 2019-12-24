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Додон обсудил с российским послом план совместных действий на 2020 год

Додон обсудил с российским послом план совместных действий на 2020 год

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России Олег Васнецов на встрече во вторник обсудили план сотрудничества обеих стран в 2020 году.

"Рассмотрели план взаимодействия наших стран в 2020 году. В частности, был подчеркнут обоюдный интерес к скорейшему подписанию и ратификации более десятка двусторонних соглашений в области социального обеспечения, миграции и других актуальных проблем, решения которых ждут обе стороны", — написал Додон после встречи с Ванецовым на своей странице в Facebook, передает ria.ru

Также стороны подвели итоги текущего года, констатировали восстановление и значительное укрепление стратегического диалога по всем актуальным направлениям, "несмотря на сложный политический период в Молдове".

ria.ru
  • Сегодня, 10:00
  • DTV
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