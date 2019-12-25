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Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Очевидец рассказал телеканалу KKTV, что после этого грабитель, которого полиция идентифицировала как 65-летнего Дэвида Оливера, отправился в ближайшую кофейню, где стал дожидаться правоохранителей, передает ria.ru

По заявлению полиции, Оливер не оказывал сопротивления при задержании, оружия при нем не нашли. Как отмечает издание, очевидцы сообщили, что прохожие собрали разбросанные грабителем деньги и вернули их банку.

О какой сумме идет речь, неизвестно. Тем не менее сержант полиции Джим Джеффокат заявил о пропаже в результате инцидента "тысяч долларов".

ria.ru
  • Сегодня, 10:08
  • DTV
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